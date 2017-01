Qui a écrit la Bible ?

La Bible

La Bible, une bibliothèque !

LA Bible n'est pas un livre ordinaire, mais une collection de livres très divers. Le mot grec qui la désigne: ta biblia, signifie les« livres». Elle se compose de récits mythiques, épiques ou historiques, de listes de lois ou de généalogies, de poèmes, de textes de sagesse, de prophéties, de paroles visionnaires, de prières, d'exhortations. L'écriture de ces livres a commencé vraisemblablement au

VIIIe siècle avant Jésus-Christ pour s'achever vers 100 après Jésus-Christ. D'abord écrits séparément, ces livres ont été inlassablement médités, recopiés, puis peu à peu regroupés et classés au fil des siècles. La Bible est le texte de référence des juifs mais aussi des chrétiens (même si, bien sûr, les juifs ne reconnaissent pas les écrits qui parlent de Jésus et qui constituent le Nouveau

Testament). On retrouve aussi dans le Coran l'histoire d'Abraham, celle de Moïse, la personne de Marie (Myriam) et celle de Jésus (Aïssa) ainsi que de nombreux autres emprunts.

La Tradition attribue les cinq premiers livres à Moïse, le livre des Psaumes à David ou tel autre encore au prophète Isaïe ou à Jérémie. On sait aujourd'hui que la composition de la Bible a été longue et complexe, faite d'emprunts à des traditions orales, à des chroniques royales ou encore à des écoles de pensée. Ces textes ont été remaniés, puis ils se sont fixés vers le IIe siècle avant Jésus-Christ. Dès lors, l'élaboration de la Bible s'est faite par ajouts et relectures innombrables de croyants, ce qui explique notamment que les chrétiens n'ont pas le même livre que les juifs. Pour les croyants, c'est Dieu lui-même qui nous parle encore aujourd'hui à travers ces textes.

La Bible des juifs

La Bible est d'abord le livre saint des juifs. Ceux-ci ont retenu 24 livres, tous écrits en hébreu. Elle se compose de trois ensembles: la loi (la Thora), les Prophètes et les Écrits. Pour le judaïsme, c'est dans les cinq premiers livres de la Bible (la Loi) que l'on trouve les textes fondamentaux qui règlent et rythment la vie du croyant. Mais cette loi n'est pas d'abord un ensemble de préceptes, elle est avant tout le récit de la relation d'un peuple, Israël, avec son Dieu.

Et celle des chrétiens

Au début de notre ère les chrétiens ont reconnu en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu, le Roi qui n'est pas de ce monde et qui comble les attentes des hommes. Ils ont écrit eux aussi des témoignages sur Jésus (les Évangiles), et sur la naissance des premières communautés chrétiennes (les Actes des apôtres) ainsi que Pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu, la Bible est un inépuisable trésor. des lettres (les Épîtres) adressées aux communautés naissantes. Leur collection constitue pour les chrétiens la seconde partie de la Bible, appelée Nouveau Testament. Elle se compose de 27 livres.

La Bible dit-elle vrai ?

Puisqu'elle est Parole de Dieu, beaucoup pensent que la Bible ne peut se tromper et qu'il faut prendre tous ses enseignements au pied de la lettre. Mais si la Bible dit vrai, cela ne veut pas dire

qu'elle raconte comment les choses se sont passées : elle nous en donne le sens. Ainsi, croire que Dieu a créé le monde ne nous dit pas comment il s'y est pris. La Bible nous parle dans un langage symbolique et poétique, pas scientifique! Elle est révélation, parole de foi.

Comment lire la Bible ?

Mais alors, comment lire la Bible ? Comme une fable ou un mythe? En réalité, la Bible doit être sans cesse travaillée et méditée comme une parole de Dieu qui nous est personnellement adressée. À la messe, le dimanche, on lit quatre passages de la Bible, un passage de l'Ancien-Testament, un psaume et deux passages du Nouveau Testament, don un de l'Évangile. Souvent le célébrant explique ces passages pour que nous puissions les comprendre et pour qu'ils alimentent notre prière.

Vivre avec la Bible

Ainsi, peu à peu, nous pouvons retrouver dans la Bible des paroles qui nous aident à comprendre les joies et les peines que nous traversons. Les psaumes notamment qui sont de longues prières parfois violentes ou parfois douces, nous permettent de faire de toute notre vie une prière Sans parler bien sûr du Nouveau Testament, qui nous fait connaître Jésus et ses apôtres.

Pour se retrouver dans la Bible

Chaque livre porte un titre. De même, chaque livre est divisé en chapitres et chaque chapitre en versets. Ces « découpages» ont été faits de façon plus ou moins arbitraire pour permettre aux lecteurs de s'y retrouver. Ainsi, Le 24,27 signifie: Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 27. Dt 6,4-6 signifie: Livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 6.

La Bible chrétienne

Elle est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testaments. Le mot Testament ne veut pas dire «dernières volontés» mais alliance! La Bible hébraïque a été appelée Ancien ou Premier Testament (Première Alliance). Les chrétiens y ajoutent les 27 livres du Nouveau Testament qui relatent la Nouvelle Alliance apportée aux hommes par Jésus. Les catholiques et les orthodoxes ont retenu

46 livres pour l'Ancien Testament. Les protestants se sont limités à 39 qui correspondent (avec un autre découpage) à la Bible juive.

Le Nouveau Testament

Comprend les 4 Évangiles (Matthieu, Marc, Luc, Jean) et les Actes des apôtres (écrits par Luc); 21 lettres ou épîtres dont 14 attribuées à saint Paul, 1 de saint Jacques, 2 de saint Pierre, 3 de saint Jean, 1 de saint Jude. L'Apocalypse (qui signifie « Révélation » ou « Dévoilement ») est attribuée à saint Jean et clôt le Nouveau Testament par un appel à veiller dans l'attente du retour de Jésus.

L'Évangile

Le mot évangile vient d'un mot grec qui signifie « bonne nouvelle». Il désigne le message proclamé et vécu par Jésus et répercuté par les apôtres. Parmi les quatre évangélistes, deux ont connu directement Jésus (Matthieu et Jean) tandis que les deux autres (Marc et Luc) non. Les évangiles sont des témoignages sur la vie, la condamnation à mort et la résurrection de Jésus. Ils nourrissent depuis deux mille ans la foi des chrétiens.

Jean Pierre Rosa