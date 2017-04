Les cantiques de l'enfance de Jésus

Musique

Lorsqu’on évoque les cantiques dans les évangiles, on a immédiatement en tête le Magnificat qui reste, pour beaucoup de chrétiens, le chant de louange par excellence. Mais l’évangile de l’enfance de Luc ne comporte pas seulement le Magnificat mais aussi le Benedictus (Luc 1, 67-68), le Gloria (2, 13-14) et le Nunc dimittis (2, 28-32). Quatre chants donc, qui ont vraisemblablement été insérés par Luc dans une trame narrative qui pourrait assez aisément se passer d’eux. Ces chants sont typiques de la littérature poétique juive contemporaine de Luc. On en trouve l’écho dans le Premier livre des Macchabées et dans les psaumes d’action de grâces de Qumran. Ils se présentent comme une mosaïque de citations de l’Ancien Testament. Leur fonction est avant tout de soutenir la louange en montrant comment la promesse s’accomplit jusque sur les lèvres des protagonistes de l’événement.

C’est pourquoi on a si souvent – et à juste titre – mis en avant le lien que le Magnificat manifeste entre l’Ancien Testament, représenté par Jean et Élisabeth, et le Nouveau, assumé par Jésus et Marie. On a aussi souligné combien cet accomplissement messianique apparaît comme une bonne nouvelle pour les pauvres, les petits et les affamés et une malédiction pour les riches, les puissants et les orgueilleux. En cela Marie ne fait que préparer et anticiper l’action de Jésus lui-même. Dès le début de sa prédication, en lisant le rouleau d’Isaïe, il situe sa mission : il est «envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés…». Les béatitudes (6, 20-26) suivies des malédictions seront un écho supplémentaire de ce thème. On comprend pourquoi le Magnificat a été autant utilisé et cité par les théologiens de la libération.

Mais il est une autre lecture de ce cantique comme des trois autres. Tous sont issus d’une rencontre inattendue et inespérée entre un juste et le Seigneur. Le Magnificat, plus particulièrement, vient en point d’orgue d’un acte d’amour concret de Marie envers sa parente Élisabeth. Un peu comme si cet acte tout simple avait libéré en elle une parole qui est déjà une présence de Jésus.

Jean-Pierre Rosa