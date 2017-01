Peut-on être chrétien et croire à l’astrologie?

Prédestination

Alors que prédictions et pratiques divinatoires abondent, «La Croix» revient sur le débat qui, depuis des siècles, oppose foi chrétienne et astrologie.

En janvier, les ouvrages de prévision par signe zodiacal s’arrachent à des dizaines de milliers d’exemplaires, et la presse féminine regorge d’horoscopes promettant de connaître son destin pour l’année à venir. Recherche d’un appartement, de l’âme sœur, d’un nouveau poste… autant de préoccupations pour lesquelles, affirment certains sondages, un Français sur dix aurait consulté un astrologue.

Des responsables politiques feraient de même, à l’instar de François Mitterrand qui se rendait discrètement chez Élizabeth Teissier qui avait faussement prédit la «victoire» de l’équipe de France de football à l’Euro 2008 ou «une année géniale» pour Dominique Strauss-Kahn en 2011…

Des traces de pratiques divinatoires dans l’Ancien Testament

Cette astrologie prédictive est-elle compatible avec la foi chrétienne ? Si l’Ancien Testament conserve quelques traces des pratiques divinatoires très répandues dans l’Orient antique, la foi biblique les condamne très tôt sans appel, au nom même du monothéisme.

«Dans l’astrologie divinatoire, le soleil ou la lune étaient considérées comme des divinités, alors que la Révélation biblique “démythologise” la nature pour professer la foi en un seul Dieu, créateur», explique l’exégète Jesus Asurmendi, directeur du Centre pour l’intelligence de la foi (CIF).

La Bible affirme aussi la liberté de l’homme : «S’il n’y a pas de liberté, il n’y a pas de prophétisme non plus… tout le message des prophètes bibliques est un appel à la conversion et un rappel constant qu’un autre avenir est possible», poursuit-il.

Réfuter l’idée d’un destin qui s’impose

Citant la tradition biblique – le Deutéronome (18, 9-22) et le prophète Jérémie (29, 8-15) –, le Catéchisme de l’Église catholique condamne ainsi «la consultation des horoscopes et l’astrologie» parce qu’elles «recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l’histoire et finalement sur les hommes en même temps qu’un désir de se concilier les puissances cachées»

Les Pères de l’Église ont dû à leur tour réfuter l’astrologie pour sauvegarder la liberté de Dieu et celle de l’homme. «Il leur fallait réfuter l’idée païenne d’un “fatum” (destin, en latin) qui serait écrit quelque part et auquel l’homme serait soumis», rappelle le jésuite Dominique Salin, qui enseigne la théologie spirituelle au Centre Sèvres, à Paris.

Ne pas se laisser aller à la fatalité

Au Moyen Âge, même si certains grands astrologues étaient des hommes d’Église, l’astrologie se voyait toujours reprocher d’entretenir une conception déterministe du destin et un désir idolâtrique de maîtriser l’avenir. «Thomas d’Aquin ne condamnait pas l’idée que les astres puissent avoir une influence sur le comportement humain», rappelle Yves Lenoble, enseignant à l’École d’astrologie parisienne Agape.

Mais pour lui, c’était «une abomination devant l’Éternel» d’accorder de l’importance à cette éventuelle influence. «Loin de nous laisser impressionner par la fatalité que propagent les astrologues, libérons-nous, et diminuons les astres», enjoignait-il à un autre théologien, Réginald de Piperno : «Qu’ils nous éclairent et nous aident, mais sans toucher notre pleine responsabilité et liberté.»

Imprégnés de cette longue tradition, les chrétiens se gardent généralement de lire les rubriques astrologiques. «Aucune revue née dans le groupe Bayard ne propose d’horoscope», confirme le P. Patrick Zago, assomptionniste et ancien membre du directoire du groupe de presse propriétaire de La Croix. «L’attitude chrétienne juste consiste à s’en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos», poursuit le Catéchisme de l’Église catholique.

Mettre en lien astrologie et psychologie

Le débat s’est toutefois un peu déplacé aujourd’hui, bon nombre de personnes, dont des chrétiens, disant consulter un astrologue non pour décrypter leur avenir, mais pour mieux se connaître. De fait, l’astrologie se présente comme «une science du sujet et de la relation intersubjective, depuis la seconde moitié du XXe siècle», explique le sociologue Claude Fischler, directeur du centre Edgar-Morin, qui a participé à l’ouvrage collectif La Croyance astrologique moderne (1). Une astrologue expliquera par exemple au visiteur que «Saturne en Sagittaire met en évidence des qualités de développement spirituel, philosophique et moral, et cette configuration se trouve souvent chez des personnes attirées par la religion».

«Le thème astral ne dit pas comment le natif va se comporter mais ce qu’il y a derrière son comportement, ainsi que ses prédispositions, ses aptitudes», appuie Alain de Chivré, président honoraire de la Fédération des astrologues francophones. De nombreux astrologues se forment même en psychologie, se réclamant de la psycho-astrologie, forgée par le Franco-Américain Dane Rudhyar (1895-1985). C’est à ce courant que se rattache par exemple Christine Haas, chroniqueuse sur RTL. Comme d’autres psycho-astrologues, cette diplômée en psychologie clinique se défend de faire des «prédictions qui enferment» et préfère dire qu’elle énonce des «prévisions qui laissent beaucoup de souplesse», ne serait-ce que parce qu’elle donne «toujours plusieurs interprétations».

«Consulter un astrologue va contre l’espérance chrétienne»

Sous cet angle, l’astrologie serait-elle davantage compatible avec la pratique chrétienne ? Philippe Le Vallois, responsable de l’Observatoire des nouvelles croyances de la CEF, veille à bien distinguer l’astrologie prédictive – «qui relève de la divination et pose question quand elle devient une dépendance guidant chaque décision» – et la psycho-astrologie qui peut être, selon lui, «un outil pour mieux comprendre ses motivations, ses limites, et donc mieux se prendre en charge».

Habitué à entendre en confession de nombreux fidèles, le P. Xavier Lefebvre, curé de la paroisse parisienne Saint-Louis d’Antin, se montre pour sa part très ferme. «Qu’il s’agisse de psycho-astrologie n’ôte rien à la question de fond qui est de faire totalement confiance à Dieu pour la gouvernance de sa vie, y compris dans les épreuves. Consulter un astrologue, par téléphone, par Internet ou de visu va contre l’espérance chrétienne, affirme-t-il. Parfois les gens se sentent liés car une habitude s’est créée et cela provoque une inquiétude. L’enjeu est alors d’aider à revenir à la vertu d’espérance.»

(1) Sous la direction d’Edgar Morin, Éd. L’Âge d’homme, 1981.

L’Église et l’astrologie

IIe siècle : Ptolémée invente le thème astral individuel, à partir de la date de naissance.

IVe-Ve siècles : Avec la fin du monde romain, l’astrologie régresse. L’Église la condamne formellement lors des conciles de Laodicée (364 : pratique interdite aux prêtres) et de Tolède (400 : menace d’anathème quiconque «croit devoir ajouter foi à l’astrologie ou à la divination»). Saint Augustin (354-430), dans ses Confessions (livre 4, 3 et livre 7, 6), regrette son ancienne «passion pour l’astrologie». Pour lui, les astrologues sont des « imposteurs»et la piété chrétienne doit «repousser et condamner leur science».

Moyen Âge : d’autres conciles (Braga, Agde, Orléans, Auxerre, Narbonne et Reims) confirment cette condamnation. La législation laïque, notamment sous Charlemagne, n’est pas moins sévère contre les astrologues. Néanmoins, l’astrologie continue à se maintenir, et pour les puissants, il est de bon ton d’avoir son tireur d’horoscopes. Gerbert d’Aurillac, devenu le pape Sylvestre II à la veille de l’an 1000, pratique l’astrologie.

Renaissance : astrologie et astronomie demeurent étroitement liées jusqu’à Johannes Kepler (1571-1630). Bon nombre de grands astrologues sont des hommes d’Église : le moine anglais Roger Bacon (1214-1294) ou l’ancien carme Junctin de Florence (1522-1580)…

Fin du XIXe siècle et début du XXe siècle : Plusieurs traités d’astrologie en France sont écrits par des prêtres.

Claire Lesegretain avec Céline Hoyeau