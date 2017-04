La récompense, c'est Dieu lui-même

13e dimanche ordinaire - Année A

Parents et enfants

Si l'on compare le texte de Matthieu à celui de Luc (14,26-27), on verra que celui de Matthieu est beaucoup plus sobre. En restreignant la liste aux couples père-mère, fils-fille, il nous renvoie plus directement à la généalogie, à la transmission de la vie. Le père et la mère c'est enracinement, la race, l'appartenance à une lignée et une culture. Le fils et la fille, c'est la survie sur cette terre, c'est le fruit qui permet au vieil arbre de renaître.. jésus ne nous dit pas que tout cela est vain et méprisable, lui qui est venu révéler la résurrection de la chair et donner solidité éternelle à notre histoire fugitive. l'instinct spirituel de l’Église, porteuse de l'Esprit, n'a pas dissocié sa mère de lui. Ni même Joseph. Matthieu et Luc produisent des généalogies pour enraciner Jésus dans la totalité de son peuple (Matthieu) et même de l'humanité (Luc). il faut donc chercher à comprendre ce que signifie "aimer plus" et détecter la mauvaise manière d’interpréter ces mots.

Aimer plus

Si j'aime quelqu'un, qui que ce soit, plus que le Christ, je mets le Christ sur le même plan que cette personne. "Plus" est un comparatif; et on ne peut comparer que ce qui est du même ordre. Or entre l'amour que nous portons à nos parents et l'amour que nous portons au Christ et à Dieu, il y a un changement de niveau. Aimer nos proches, c’est les faire exister comme êtres humains, le plus possible; aimer le Christ, Dieu, c’est recevoir de lui existence, reconnaître en lui la source de tout ce qui vaut en nous, y compris l'amour de nos proches. Le Christ n'est pas un des personnages de la liste de ceux que nous connaissons ou aimons. Il est hors liste. Aimer un être humain plus que le Christ signifierait que, dans cet amour, c'est en fait nous que nous aimons et que l'être soit-disant aimé est asservi à notre bonheur. pourquoi finalement aimons-nous le Christ? parce qu'en lui nous apprenons que Dieu est amour et parce que, par lui et en lui, nous recevons le pouvoir de sortie de nous-mêmes pour aimer vraiment.

Un contexte de crise

qu'est la vie et l'amour. On retrouve ici l'affirmation biblique : «ton amour (ou ton alliance) vaut mieux que la vie». Car c'est dans cet amour, cette alliance, que se trouve la vie. Perdre la vie pour sauver l'Alliance, c'est donc en réalité sauver la vie. Cela se vérifie chaque fois que nous acceptons de perdre quelque chose pour sauver notre lien au Christ.

«Qui vous accueille m'accueille.»

Tout ce chapitre 10 nous parle du choix des apôtres et de la mission des disciples, avec les persécu­tions auxquelles ils doivent s'attendre, l'assurance qu'ils doivent gar­der, les divisions que leur prédication entraînera (y compris avec leurs proches). Il se termine par ces quelques phrases sur l'accueil des disci­ples. Puisque celui qui accueille un prophète en tant que prophète et un juste comme juste connaît le sort du prophète et du juste, celui qui reçoit un « petit » (qui n'est pas forcément prophète ou juste) parce qu'il est disciple du Christ, ne perd pas sa récompense. Dans la logi­que du texte, il est alors assimilé au disciple qu'il reçoit. Comme il ne reçoit pas le disciple pour lui-même mais parce qu'il est au Christ, c'est le Christ qu'il reçoit et, finalement, celui qui envoie le Christ ; on ne reçoit le Christ que parce qu'il vient de Dieu. La «récompense», c'est Dieu lui-même.